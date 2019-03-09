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Евгений Стеблов рассказал о ссоре с Никитой Михалковым на почве патриотизма

Отечественный актер Евгений Стеблов решил рассказать о ссоре с Никитой Михалковым, возникшей на почве патриотизма. Конфликт между деятелями развился во время съемок фильма вблизи Минска, передает “Караван историй”.
Евгений Стеблов рассказал о ссоре с Никитой Михалковым на почве патриотизма

Тогда Стеблов и Михалков вместе играли в одном фильме, а однажды после съемок они сидели в номере с Шавкатом Газиевым и спорили о героизме. По мнению самого актера, наиболее подлинным подвигом можно считать тот, который совершается бессознательно. Михалков позицию коллеги не разделял, между ними разразился настоящий скандал, поскольку режиссер всегда эмоционально реагировал на вопросы, касающиеся Родины.
Евгений Стеблов рассказал о ссоре с Никитой Михалковым на почве патриотизма

Стеблов заявил, что его оппонент “вырос в аквариуме” и мало знает о настоящей жизни, на что Никита Михалков встал и был готов ударить коллегу. Успокаивать актеров пришлось Газиеву, он развел их по углам и на этом спор себя исчерпал. После ссоры артист сильно переживал и даже написал несколько стихотворений на тему дружбы.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:07

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