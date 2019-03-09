Евгений Стеблов рассказал о ссоре с Никитой Михалковым на почве патриотизма





Тогда Стеблов и Михалков вместе играли в одном фильме, а однажды после съемок они сидели в номере с Шавкатом Газиевым и спорили о героизме. По мнению самого актера, наиболее подлинным подвигом можно считать тот, который совершается бессознательно. Михалков позицию коллеги не разделял, между ними разразился настоящий скандал, поскольку режиссер всегда эмоционально реагировал на вопросы, касающиеся Родины.Стеблов заявил, что его оппонент “вырос в аквариуме” и мало знает о настоящей жизни, на что Никита Михалков встал и был готов ударить коллегу. Успокаивать актеров пришлось Газиеву, он развел их по углам и на этом спор себя исчерпал. После ссоры артист сильно переживал и даже написал несколько стихотворений на тему дружбы.