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Певица Глюкоза устроила соблазнительные танцы в платье со смелым разрезом

Отечественная певица Глюкоза устроила соблазнительные танцы, облачившись в платье со смелым разрезом. Соответствующий ролик Наталья Ионова опубликовала в своем Instagram.
Певица Глюкоза устроила соблазнительные танцы в платье со смелым разрезом

Накануне Глюкоза приняла участие в концерте в Кремле, посвященном празднованию 8 марта. Находясь за кулисами, знаменитость решила устроить соблазнительные танцы перед публикой, чему способствовал и наряд певицы. Наталья Ионова предпочла длинное яркое платье, оставляющее одно плече оголенным. Кроме того, внушительным оказался и вырез внизу, обнажающий одну из ног артистки. В подписи к публикации Глюкоза отметила, насколько прекрасно быть женщиной.

В комментариях поклонники выразили свое восхищение привлекательностью кумира, отметив соблазнительность движений. “Эротика в концентрированном виде”, — заявил кто-то из фолловеров, а просмотреть видео менее чем за сутки успели более 330 тысяч пользователей Сети. Впрочем, некоторые юзеры посчитали наряд слишком откровенным.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:00

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