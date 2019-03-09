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Названы главные признаки того, что человек употребляет мало воды

Недостаток питьевой воды в организме нередко сказывается на здоровье и самочувствии. Медики назвали главные признаки малого употребления жидкости людьми.
Названы главные признаки того, что человек употребляет мало воды

Частые головные боли. По результатам исследования Verywell Health, обезвоживание провоцирует сгущение крови с последующим замедлением ее циркуляции. Это в свою очередь снижает подачу кислорода в организм.

Низкий уровень энергии. Нехватка воды вызывает сонливость и усталость. Если человек не высыпается, это может свидетельствовать о малом количестве употребления воды.

Голод. По словам медиков, время от времени люди путают сигналы организма о недостатке воды с ощущением голода. Если пить ее во время приема пищи, то условный рефлекс станет побуждать больше употреблять провизии. В связи с этим рекомендуется вначале выпить воды, а только потом начинать прием пищи. Вероятно, после этого много есть не захочется.



 
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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:04

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