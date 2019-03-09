Регина Тодоренко впервые показала наследника в третьем сезоне шоу «Пятница с Региной»

Регина Тодоренко накануне выхода новой серии шоу «Пятница с Региной» в личном блоге сообщила поклонникам, что их ожидает сюрприз. Этим сюрпризом, видимо, оказался сын звезды по имени Миша. Знаменитость показала его в кадре выпуска, однако лицо малыша было скрыто, а в начале серии голос за кадром произнес речь от имени ребенка. Наследник ведущей пообещал стать таким же путешественником, как и его мать, когда вырастет.В программе Регина Тодоренко рассказала зрителям о своих впечатлениях от материнства и трудностях, с которыми ей пришлось справляться. Она не скрывает: первые дни после появления Миши на свет были очень тяжелыми, ей пришлось столкнуться с послеродовой депрессией. Артистка серьезно переживала за свое здоровье и боялась навсегда потерять стройную фигуру.