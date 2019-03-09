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После участие в китайском телешоу Полина Гагарина пожаловалась на сорванную спину и низкие оценки

После участия в очередном этапе шоу Singer в Китае Полина Гагарина пожаловалась поклонникам на сорванную спину и неудовлетворенность оценками членов жюри. Соответствующий пост певица разместила в своем Instagram.
После участие в китайском телешоу Полина Гагарина пожаловалась на сорванную спину и низкие оценки

В рамках шоу Полина Гагарина исполнила песню на русском и китайском языках, отметив, что для нее это было непросто. Причиной этому не только иностранный язык, но и то, что композиция отличается от тех, которые привыкла исполнять звезда. Тогда судьи поставили знаменитость на седьмое место, хотя она уверена, что заслуживала более высокой позиции. В рамках работы над новым эпизодом телешоу Гагарина сорвала спину, ей трудно просто передвигаться, и если с пением дела обстоят хорошо, с танцами — хуже. Несмотря на проблемы, артистка пообещала не сдаваться и дойти до конца.

В комментариях многочисленные подписчики попытались поддержать Полину Гагарину, расхваливая ее выступления в рамках китайского проекта. Также публика посоветовала кумиру быть более внимательной к своему здоровью, желая удачи на новом этапе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:44

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