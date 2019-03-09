«Дом-2» позволяет своим участникам пробиться в шоу-бизнес и стать известными





На «Дом-2» уже давно не приходят ради любви и новых отношений. Это знает и понимает каждый зритель и даже участник, желающий туда попасть. На самом же деле скандальная телестройка представляется многим хорошей возможностью пробиться в шоу-бизнес, показать себя режиссёрам или продюсерам, и наконец добиться широкой известности.Некоторые экс-участники телестройки уже являются ярким тому примером. Наталья Бордо, например, прошла путь от обычной девушки на «Доме-2» до одной из наиболее востребованных и узнаваемых современных актрис. Кроме того, в качестве актёров себя уже проявили Евгений Кузин и Александра Артёмова, которые снялись в фильме «Игра» Дмитрия Астрахана.Не исключено, что телестройка в скором времени выпустит из своих стен ещё пару талантливых певцов или актёров. Первыми претендентами в настоящий момент являются Илья Яббаров и заботливый отец Дмитрий Дмитренко, которые не готовы хоронить свой талант и ждут удачного случая для его проявления.