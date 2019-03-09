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Родион Газманов впервые показал фото матери

Родион Газманов впервые продемонстрировал поклонникам на просторах Instagram фото своей матери. Первой женой Олега Газманова являлась женщина по имени Ирина, вместе пара прожила в браке более 20 лет.
Родион Газманов впервые показал фото матери

Несмотря на многолетний брак с Олегом Газмановым, о его жене мало что известно, в Сети почти отсутствуют ее фото. Кроме того, о прежнем союзе предпочитает не распространяться и сам артист. Многие пользователи были удивлены, когда Родион Газманов в своем профиле разместил снимок, где он позирует рядом с родительницей. В подписи к публикации исполнитель отметил, что считает 8 марта особенным не только по той причине, что отмечается Международный женский день. У его матери дата связана с днем рождения, в этом году она отпраздновала свое 68-летие.

В комментариях подписчики страницы присоединились к поздравлениям, желая родственнице Родиона Газманова крепкого здоровья и долгих лет жизни. Также многие отметили внешнее сходство матери и сына, а пост оценили “лайками” тысячи юзеров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:30

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