В китайских дилерских центрах появилась модель Chevrolet Monza





Авто не особо уступает старшему «собрату» в линейке. В особенности это касается габаритов. Кузов транспортного средства укоротили на 36 мм. Его длина составляет 4 630 мм. При этом колёсная база уменьшилась на 60 мм, составив 2 640 мм. Транспортное средство оснащается двумя турбированными силовыми агрегатами на 1,0, а также 1,3 литра, генерирующими 125 и 163 л.с. Они функционируют с пятискоростной МКПП либо шестидиапазонным «автоматом». В авто используется только передний привод. Основным отличием является уровень комфорта. В Chevrolet Monza отсутствует круиз контроль. Модель оснащают только кондиционером. За дополнительную плату машину могут укомплектовать люком, а также кожаным салоном.Начало продаж нового транспортного средства запланировано на 21 марта. Минимальная стоимость автомобиля составляет 786 000 рублей.