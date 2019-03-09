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В китайских дилерских центрах появилась модель Chevrolet Monza

В китайских дилерских центрах появилась модель Chevrolet Monza в кузове седан. Версия представляет собой альтернативу Chevrolet Cruze.

В китайских дилерских центрах появилась модель Chevrolet Monza


Авто не особо уступает старшему «собрату» в линейке. В особенности это касается габаритов. Кузов транспортного средства укоротили на 36 мм. Его длина составляет 4 630 мм. При этом колёсная база уменьшилась на 60 мм, составив 2 640 мм. Транспортное средство оснащается двумя турбированными силовыми агрегатами на 1,0, а также 1,3 литра, генерирующими 125 и 163 л.с. Они функционируют с пятискоростной МКПП либо шестидиапазонным «автоматом». В авто используется только передний привод. Основным отличием является уровень комфорта. В Chevrolet Monza отсутствует круиз контроль. Модель оснащают только кондиционером. За дополнительную плату машину могут укомплектовать люком, а также кожаным салоном.

Начало продаж нового транспортного средства запланировано на 21 марта. Минимальная стоимость автомобиля составляет 786 000 рублей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:24

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