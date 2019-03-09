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Состоялась премьера клипа звезды «Дом-2» Артема Сороки «Дыхание»

Один из самых ярких участников телепроекта «Дом-2» Артем Сорока официально презентовал видеоработу на песню «Дыхание».

Состоялась премьера клипа звезды «Дом-2» Артема Сороки «Дыхание»

На днях состоялась долгожданная премьера видеоклипа звезды скандально-известного реалити-шоу. Сама презентация видео состоялась на телеканале «ТНТ. MUSIC».

Нужно сказать, что клип Сороки настолько сильно понравился его поклонникам, что всего за несколько минут ролик распространили по всем социальным сетям.

Сюжет видеоклипа построен на игре в карты и искусстве танцевать. Отметим, что фанаты известнейшего танцевального телепроекта «ТАНЦЫ» на «ТНТ» по достоинству оценили то, что в работе героя «Дома-2» принимали участия некоторые звезды этого шоу.

Состоялась премьера клипа звезды «Дом-2» Артема Сороки «Дыхание»

Как стало известно, всю хореографию в клипе Сороки ставил финалист проекта «ТАНЦЫ» - Никита Орлов. По словам поклонников творчества Артема, его песня под названием «Дыхание» стала очень «живой» и «подвижной», а африканская мелодия «даровала» музыкальной композиции звезды «Дома-2» некую «изюминку».

По словам Сороки, аранжировку к песне «Дыхание» он писал, когда находился на Сейшельских островах, а помогал ему в этом очень талантливый саунд-продюсер родом из Африки.

Состоялась премьера клипа звезды «Дом-2» Артема Сороки «Дыхание»

К слову, на данный момент видеоклип Артема пользуется очень большой популярностью, а фанаты буквально забросали участника «Дома-2» приятными комментариями.

«Сорока, какой же ты молодец! Я всегда знала, что тебя ждет большое будущее!», - продолжают писать в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:08

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