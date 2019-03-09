Медики назвали шесть разрушительных привычек для позвоночника





К одной из самых распространенных и опасных привычек эксперты отнесли курение. Оно приводит к задержке циркуляции крови и лимфы в межпозвоночных дисках. Последние получают меньше питательных элементов и теряют здоровые качества.По мнению специалистов, сутулость – очень большая проблема, повышающая нагрузку на внутренние органы. С возрастом последствия негативной привычки проявляются острее и после 30-ти человеку необходимы занятия для расправления позвоночника.Третьей привычкой считается отказ от употребления молочной продукции, богатой на кальций. После 45 лет организм больше нуждается в этом веществе, так как позвоночник более подвержен повреждениям, поэтому не следует пренебрегать полезными свойствами творога, кефира, молока.Медицинские сотрудники среди негативных факторов назвали любовь к кофе, который «вымывает» из костей кальций. Если отказаться от этого напитка сложно, следует есть больше продуктов, содержащих важный элемент.На здоровье спины негативно воздействует малоподвижный образ жизни. Это проявляется в ухудшении снабжения кровью позвоночника, потери гибкости, повышении риска различных травм и протрузий. Медики обратили внимание: длительное «общение» с девайсами может вести к искривлению и даже смещению дисков между позвонками.