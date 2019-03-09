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Любовь Толкалина назвала 8 марта “насилием и унижением”

Отечественная актриса Любовь Толкалина поделилась с подписчиками в Instagram своими впечатлениями от 8 марта. Международный женский день артистка считает “насилием и унижением”.
Любовь Толкалина назвала 8 марта “насилием и унижением”

В своем профиле Любовь Толкалина разместила пост, где отметила, что любит 9 марта, поскольку уходят притворство, формальные слова и “неживые” открытки. Актриса призналась, что ей 8 марта кажется странным праздником, унизительным для всех, и больше напоминающим насилие. Знаменитость считает глупым вмещать особые слова или теплые признания женщинам в определенный календарный день, ведь люди могут делиться чувствами и приятными речами в любое время. В то же время Толкалина поблагодарила всех, кто 8 марта обратился к ней с теплыми поздравлениями.

В комментариях подписчики по-разному отреагировали на слова актрисы. Кто-то согласился с ее мнением относительно “фальшивости” 8 марта, но нашлись и те, кто не разделил иронии Любови Толкалиной, а пост собрал почти 5 тысяч отметок “Нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:04

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