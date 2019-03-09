Любовь Толкалина назвала 8 марта “насилием и унижением”

В своем профиле Любовь Толкалина разместила пост, где отметила, что любит 9 марта, поскольку уходят притворство, формальные слова и “неживые” открытки. Актриса призналась, что ей 8 марта кажется странным праздником, унизительным для всех, и больше напоминающим насилие. Знаменитость считает глупым вмещать особые слова или теплые признания женщинам в определенный календарный день, ведь люди могут делиться чувствами и приятными речами в любое время. В то же время Толкалина поблагодарила всех, кто 8 марта обратился к ней с теплыми поздравлениями.В комментариях подписчики по-разному отреагировали на слова актрисы. Кто-то согласился с ее мнением относительно “фальшивости” 8 марта, но нашлись и те, кто не разделил иронии Любови Толкалиной, а пост собрал почти 5 тысяч отметок “Нравится”.