В Интернете опубликован снимок новых смарт-часов Huawei





Корпус гаджетов получил немного измененный вид: первое, что может заметить поклонник смарт-часов это стиль физических клавиш. Иное отличие в цвете корпуса устройства Huawei: смесь серого и бронзового. Больше никаких других кардинальных изменений в Watch GT не наблюдается.Согласно имеющимся сведениям, новые часы получат прежний OLED-экран на 1,3 дюйма, сами часы могут выпускаться в черном и белом цветах. В настоящее время GT-версия реализуется на рынке почти за 200 евро, но Elegant и Active могут продавать за 229 и 249 евро соответственно. Официальная презентация очередных «умных» технологических продуктов компании Huawei состоится 26 марта.