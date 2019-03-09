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В Интернете опубликован снимок новых смарт-часов Huawei

Huawei выпустит новые смарт-часы Watch GT Elegant и Watch GT Active. В Сети появилось предполагаемое изображение новинок китайского производителя.
В Интернете опубликован снимок новых смарт-часов Huawei

Корпус гаджетов получил немного измененный вид: первое, что может заметить поклонник смарт-часов это стиль физических клавиш. Иное отличие в цвете корпуса устройства Huawei: смесь серого и бронзового. Больше никаких других кардинальных изменений в Watch GT не наблюдается.

Согласно имеющимся сведениям, новые часы получат прежний OLED-экран на 1,3 дюйма, сами часы могут выпускаться в черном и белом цветах. В настоящее время GT-версия реализуется на рынке почти за 200 евро, но Elegant и Active могут продавать за 229 и 249 евро соответственно. Официальная презентация очередных «умных» технологических продуктов компании Huawei состоится 26 марта.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:16

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