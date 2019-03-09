Xiaomi откажется от выпуска бюджетных смартфонов
Известный китайский бренд Xiaomi намерен отказаться от выпуска смартфонов бюджетного сегмента. Гендиректор компании Лэй Цзюнь выразил мнение о том, что производителю пора изменить собственную репутацию.
По словам представителя бренда, в настоящее время Xiaomi не нравится репутация компании, осуществляющей производство дешевой техники, что касается прежде всего смартфонов. Вместе с ростом цен на продукцию разработчик намерен повысить также и ее качество, что отразится на технических возможностях. Говоря о недавнем выходе на рынок Xiaomi Mi 9 стоимостью 30 тысяч рублей, Лэй Цзюнь отметил, что устройство может оказаться последним смартфоном в таком ценовом сегменте.
Как передает онлайн-портал “Слово и Дело”, будущие модели могут получить более высокие ценники. В то же время представитель бренда не стал конкретизировать, когда именно случится отказ от выпуска бюджетных мобильных устройств.
По словам представителя бренда, в настоящее время Xiaomi не нравится репутация компании, осуществляющей производство дешевой техники, что касается прежде всего смартфонов. Вместе с ростом цен на продукцию разработчик намерен повысить также и ее качество, что отразится на технических возможностях. Говоря о недавнем выходе на рынок Xiaomi Mi 9 стоимостью 30 тысяч рублей, Лэй Цзюнь отметил, что устройство может оказаться последним смартфоном в таком ценовом сегменте.
Как передает онлайн-портал “Слово и Дело”, будущие модели могут получить более высокие ценники. В то же время представитель бренда не стал конкретизировать, когда именно случится отказ от выпуска бюджетных мобильных устройств.
Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:55