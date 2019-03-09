Саймон Марданшин со скандалом выгнал Анастасию Якуб и выбросил её вещи
Участник телестройки «Дом-2» Саймон Марданшин со скандалом выгнал Анастасию Якуб, разбросав по земле все её вещи. Молодого человека вывело из себя спокойствие девушки, которую он пытался отчитать за последние её выходки.
Пара Саймона Марданшина и Анастасии Якуб, как считают зрители, была обречена изначально. Девушка со спокойным и сдержанным характером вряд ли станет той самой единственной для импульсивного молодого человека с явным неумением сдерживать негативные эмоции и гнев.
Первым тревожным звоночком для Марданшина стало то, что Анастасия Якуб не захотела отстаивать своё право на сердце парня перед симпатизирующей ему Мариной Гаджимурадовой. Кроме того, возлюбленная проектного скандалиста решила проучить его и просто исчезла, заставив участница сильно нервничать.
Дальнейшее выяснение отношений привело к тому, что Саймон Марданшин со скандалом выгнал Анастасию Якуб, добавив, что ему такая девушка не нужна. Проектант выбросил за порог бунгало не только чемодан с вещами, но и косметику возлюбленной. Не поддавшаяся на провокацию участница спокойно заявила, что после такого он может даже не рассчитывать на её появление здесь ещё когда-нибудь.
Пара Саймона Марданшина и Анастасии Якуб, как считают зрители, была обречена изначально. Девушка со спокойным и сдержанным характером вряд ли станет той самой единственной для импульсивного молодого человека с явным неумением сдерживать негативные эмоции и гнев.
Первым тревожным звоночком для Марданшина стало то, что Анастасия Якуб не захотела отстаивать своё право на сердце парня перед симпатизирующей ему Мариной Гаджимурадовой. Кроме того, возлюбленная проектного скандалиста решила проучить его и просто исчезла, заставив участница сильно нервничать.
Дальнейшее выяснение отношений привело к тому, что Саймон Марданшин со скандалом выгнал Анастасию Якуб, добавив, что ему такая девушка не нужна. Проектант выбросил за порог бунгало не только чемодан с вещами, но и косметику возлюбленной. Не поддавшаяся на провокацию участница спокойно заявила, что после такого он может даже не рассчитывать на её появление здесь ещё когда-нибудь.