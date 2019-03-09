В Сети опубликовали рендер седана Subaru WRX STI новой генерации
В Сети опубликовали рендер седана версии Subaru WRX STI новой генерации. По мнению экспертов, дизайн транспортного средства является эволюционным.
WRX STI наделили дизайном раллийного авто. При этом просматриваются формы классической версии Subaru. Рендер авто создала группа независимых художников иностранных современных изданий. Речь идёт о потенциальном преемнике нынешней модификации STI. За основу специалистами был взят концептуальный прототип версии Subaru Viziv Performance Concept. Автомобиль был представлен в рамках токийского международного автосалона в текущем году. Производитель не стал менять формы кузова авто. В особенности это касается задней его части. Была сохранена традиционная шестиугольная радиаторная решётка. Художники оставили старую форму галогенных автомобильных фар. В расширенных арках колёс установлены увеличенные колесные диски.
По словам экспертов, в случае выпуска подобной версии седана, авто могут оснастить гибридным силовым агрегатом нового поколения. Целесообразней транспортное средство укомплектовать улучшенной версией классического мотора FA25.
WRX STI наделили дизайном раллийного авто. При этом просматриваются формы классической версии Subaru. Рендер авто создала группа независимых художников иностранных современных изданий. Речь идёт о потенциальном преемнике нынешней модификации STI. За основу специалистами был взят концептуальный прототип версии Subaru Viziv Performance Concept. Автомобиль был представлен в рамках токийского международного автосалона в текущем году. Производитель не стал менять формы кузова авто. В особенности это касается задней его части. Была сохранена традиционная шестиугольная радиаторная решётка. Художники оставили старую форму галогенных автомобильных фар. В расширенных арках колёс установлены увеличенные колесные диски.
По словам экспертов, в случае выпуска подобной версии седана, авто могут оснастить гибридным силовым агрегатом нового поколения. Целесообразней транспортное средство укомплектовать улучшенной версией классического мотора FA25.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:00