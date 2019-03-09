Ани Лорак в честь 8 марта сводила дочь в океанариум
Известная певица Ани Лорак в честь 8 марта сводила свою дочь Софию в Московский океанариум. О совместном с наследницей времяпрепровождении артистка рассказала посредством поста в Instagram.
Несмотря на свой напряженный гастрольный график, Ани Лорак старается проводить с дочерью как можно больше свободного времени. В честь Международного женского дня артистка решила устроить “вечеринку” для себя и наследницы, поэтому они вместе отправились в океанариум, успев рассмотреть там множество подводных жителей. Несколько соответствующих снимков знаменитость впоследствии опубликовала на просторах соцсетей. “Girls party”, — коротко подписала свой пост исполнительница.
В комментариях фолловеры поздравили Ани Лорак и ее дочь с 8 марта. Многие порадовались тому, что даже несмотря на недавний развод певица продолжает жить полноценно и не забывает уделять внимание своей наследнице. Оценить публикацию “лайками” успели более 88 тысяч пользователей.
Несмотря на свой напряженный гастрольный график, Ани Лорак старается проводить с дочерью как можно больше свободного времени. В честь Международного женского дня артистка решила устроить “вечеринку” для себя и наследницы, поэтому они вместе отправились в океанариум, успев рассмотреть там множество подводных жителей. Несколько соответствующих снимков знаменитость впоследствии опубликовала на просторах соцсетей. “Girls party”, — коротко подписала свой пост исполнительница.
В комментариях фолловеры поздравили Ани Лорак и ее дочь с 8 марта. Многие порадовались тому, что даже несмотря на недавний развод певица продолжает жить полноценно и не забывает уделять внимание своей наследнице. Оценить публикацию “лайками” успели более 88 тысяч пользователей.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:44