Ани Лорак в честь 8 марта сводила дочь в океанариум

Несмотря на свой напряженный гастрольный график, Ани Лорак старается проводить с дочерью как можно больше свободного времени. В честь Международного женского дня артистка решила устроить “вечеринку” для себя и наследницы, поэтому они вместе отправились в океанариум, успев рассмотреть там множество подводных жителей. Несколько соответствующих снимков знаменитость впоследствии опубликовала на просторах соцсетей. “Girls party”, — коротко подписала свой пост исполнительница.В комментариях фолловеры поздравили Ани Лорак и ее дочь с 8 марта. Многие порадовались тому, что даже несмотря на недавний развод певица продолжает жить полноценно и не забывает уделять внимание своей наследнице. Оценить публикацию “лайками” успели более 88 тысяч пользователей.