На небольшой участок дороги в Италии пролился загадочный дождь





Инцидент зафиксирован в городе Палермо, когда в вечернее время на одной из улиц внезапно пошел дождь. Однако вода падала исключительно на небольшую область дороги суммарной площадью всего несколько “квадратов”. Проходящие мимо очевидцы событий лишь удивленно наблюдали за странным явлением и пожимали плечами, не зная, как это объяснить. Происходящее не меньше поражало и автомобилистов, а некоторые граждане заходили под дождь как под душ, чтобы убедиться, что это обычная вода. Даже сотрудник полиции не мог понять, в чем дело, ведь рядом не было каких-либо водонапорных вышек, способных дать течь.В Сети по поводу инцидента высказали много догадок, большинство сочли, что это просто странное поведение природы. Однако некоторые предположили, что случился сбой в матрице.