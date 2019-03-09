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Британец добился свадьбы со своей возлюбленной спустя 43 года

Житель Великобритании познакомился со своей возлюбленной много лет назад. Через 12 месяцев он сделал предложение руки и сердца, но та ответила отказом, мужчина не стал останавливаться и каждый год звал женщину замуж, но только спустя 43 года она сказала любимому "Да".
Британец добился свадьбы со своей возлюбленной спустя 43 года

Полина Янг и Колин Джонс встретились в 1976 году. Тогда они жили в Уэльсе, но приблизительно 14 лет назад вернулись на Мальту и открыли там собственную гостиницу. Как рассказал Колин Джонс, они провели 43 года вмести и практически не разлучались, поскольку работали и жили вдвоём. Спустя много нет у Полины Янг начало ухудшаться здоровье и специалисты обнаружили у пациентки кортикобазальную дегенерацию. Тогда возлюбленные решили вернуться к себе на родину.

За проведенные вместе 43 года Колин Джонс сделал любимой 43 предложения руки и сердца, и лишь на последнее она ответила "Да". Свадьба состоялась в День всех влюбленных в доме престарелых, где сейчас находится пара.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:08

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