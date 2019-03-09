В результате массовой драки с применением оружия в Москве пострадали люди





Согласно предоставленным сведениям, инцидент имел место в ночь на 9 марта на Белореченской улице города. Участники массовой драки применяли против друг друга, по заявлениям СМИ, холодное оружие, а также травматические пистолеты. По меньшей мере четыре человека в результате случившегося получили повреждения разной степени тяжести, что подтвердили сотрудники органов правопорядка Москвы.В частности, одного из потерпевших, а именно мужчину 1968 года рождения, дважды ранили в процессе использования огнестрельного оружия в область живота. Еще трое граждан в ходе потасовки оказались травмированы ножом. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация, им предоставляется необходимая помощь. По факту ЧП организована соответствующая проверка, возможно принятие процессуального решения.