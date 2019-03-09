Ford GT и Corvette ZR1 сразились в гонке по прямой





Новый Chevrolet Corvette ZR1 получил под капотом мотор V8 на 6.2 литра, имеющий наддув и крутящий момент порядка 715 Нм. Хотя разница в мощности значительная, новинка все же смогла относительно достойно проявить себя на одной трассе с Ford GT. Последняя модель оснащена двигателем Twin-Turbo V6 на 3.5 литра, способным генерировать порядка 647 лошадиных сил при 745 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с быстро переключающейся КПП с двойным сцеплением.“Битву” Ford GT и Corvette ZR1 продемонстрировали на видео, накануне обнародованном на просторах Сети. Фактически ролик показывает, что скорость не является единственным значимым моментом в процессе драг-рейсинга, поскольку определенную роль также имеют вес и крутящий момент.