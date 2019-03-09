В ДНР рассказали о расстреле солдатами ВСУ своего командира
Солдаты ВСУ расстреляли собственного командира, получив от него замечание относительно распития алкоголя. Такое заявление сделал представляющий оперативное командование ДНР Эдуард Басурин.
Согласно словам представителя ДНР, инцидент имел место 6 марта в одной из горно-штурмовых бригад ВС Украины. Лейтенант в ночное время застал своих подопечных за распитием крепких напитков, однако его замечание не сопровождалось должной реакцией. Развернулась словесная перепалка, в ходе чего двое сержантов из служебных пистолетов расстреляли своего командира. Подчеркивается, что всего за употреблением спиртного пойманы пять солдат, никто из присутствующих не стал мешать сослуживцам.
В то же время Эдуард Басурин подчеркнул, что непосредственно указанный инцидент, а также подобные ему происшествия не вносятся в официальные сводки, составленные командованием ВСУ. В Киеве указанное заявление пока официально не комментировали.
Согласно словам представителя ДНР, инцидент имел место 6 марта в одной из горно-штурмовых бригад ВС Украины. Лейтенант в ночное время застал своих подопечных за распитием крепких напитков, однако его замечание не сопровождалось должной реакцией. Развернулась словесная перепалка, в ходе чего двое сержантов из служебных пистолетов расстреляли своего командира. Подчеркивается, что всего за употреблением спиртного пойманы пять солдат, никто из присутствующих не стал мешать сослуживцам.
В то же время Эдуард Басурин подчеркнул, что непосредственно указанный инцидент, а также подобные ему происшествия не вносятся в официальные сводки, составленные командованием ВСУ. В Киеве указанное заявление пока официально не комментировали.
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:34