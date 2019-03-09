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В ДНР рассказали о расстреле солдатами ВСУ своего командира

Солдаты ВСУ расстреляли собственного командира, получив от него замечание относительно распития алкоголя. Такое заявление сделал представляющий оперативное командование ДНР Эдуард Басурин.
В ДНР рассказали о расстреле солдатами ВСУ своего командира

Согласно словам представителя ДНР, инцидент имел место 6 марта в одной из горно-штурмовых бригад ВС Украины. Лейтенант в ночное время застал своих подопечных за распитием крепких напитков, однако его замечание не сопровождалось должной реакцией. Развернулась словесная перепалка, в ходе чего двое сержантов из служебных пистолетов расстреляли своего командира. Подчеркивается, что всего за употреблением спиртного пойманы пять солдат, никто из присутствующих не стал мешать сослуживцам.

В то же время Эдуард Басурин подчеркнул, что непосредственно указанный инцидент, а также подобные ему происшествия не вносятся в официальные сводки, составленные командованием ВСУ. В Киеве указанное заявление пока официально не комментировали.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:34

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