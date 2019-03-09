Мария Порошина призвала женщин дарить любовь и ласку

На личной странице Мария Порошина опубликовала снимок, где она позирует рядом с букетом. Обращаясь к женщинам в честь 8 марта, актриса призвала их дарить другим свои заботу, ласку, а также любовь и внимание. “Радуйте и осчастливливайте”, — отметила знаменитость, выразив надежду на то, что каждая будет любимой.В комментариях многочисленные фолловеры присоединились к поздравлениям, желая своему кумиру много приятных вещей. Многие отметили, что Мария Порошина с каждым годом выглядит только краше, а публикация на странице знаменитости успела собрать с момента размещения свыше 23 тысяч отметок “Мне нравится”.