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Певица Алсу прокомментировала участие своей дочери в шоу “Голос. Дети”

Известная отечественная певица Алсу откровенно прокомментировала участие своей дочери Микеллы в шоу “Голос. Дети”. Изданию “Караван историй” артистка заявила, что объективно оценивает свою наследницу.
Певица Алсу прокомментировала участие своей дочери в шоу “Голос. Дети”

Как отметила Алсу, многие убеждали ее не пускать дочь на пробы на детский “Голос”, считая, что для ребенка это окажется большим стрессом. Тогда певица вместе с мужем решили предупредить наследницу, что ей придется выступать с другими талантливыми детьми, призвав наслаждаться участием, а не концентрироваться на победе. Оценивая дочь объективно, знаменитость отметила, что у девочки есть голос и другие ключевые данные для того, чтобы впоследствии стать профессиональным артистом.
Певица Алсу прокомментировала участие своей дочери в шоу “Голос. Дети”

Если бы это было не так, настаивает Алсу, Микелла не смогла бы пройти этап слепых прослушиваний на “Голос. Дети”. К тому же, тогда бы певица не отпустила свою дочь на такой проект, поскольку не хотела бы за нее краснеть. Звезда подчеркивает, что наследница с первого сезона смотрит детский “Голос” и давно мечтала попробовать свои силы.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:16

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