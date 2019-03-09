Певица Алсу прокомментировала участие своей дочери в шоу “Голос. Дети”
Известная отечественная певица Алсу откровенно прокомментировала участие своей дочери Микеллы в шоу “Голос. Дети”. Изданию “Караван историй” артистка заявила, что объективно оценивает свою наследницу.
Как отметила Алсу, многие убеждали ее не пускать дочь на пробы на детский “Голос”, считая, что для ребенка это окажется большим стрессом. Тогда певица вместе с мужем решили предупредить наследницу, что ей придется выступать с другими талантливыми детьми, призвав наслаждаться участием, а не концентрироваться на победе. Оценивая дочь объективно, знаменитость отметила, что у девочки есть голос и другие ключевые данные для того, чтобы впоследствии стать профессиональным артистом.
Если бы это было не так, настаивает Алсу, Микелла не смогла бы пройти этап слепых прослушиваний на “Голос. Дети”. К тому же, тогда бы певица не отпустила свою дочь на такой проект, поскольку не хотела бы за нее краснеть. Звезда подчеркивает, что наследница с первого сезона смотрит детский “Голос” и давно мечтала попробовать свои силы.
Как отметила Алсу, многие убеждали ее не пускать дочь на пробы на детский “Голос”, считая, что для ребенка это окажется большим стрессом. Тогда певица вместе с мужем решили предупредить наследницу, что ей придется выступать с другими талантливыми детьми, призвав наслаждаться участием, а не концентрироваться на победе. Оценивая дочь объективно, знаменитость отметила, что у девочки есть голос и другие ключевые данные для того, чтобы впоследствии стать профессиональным артистом.
Если бы это было не так, настаивает Алсу, Микелла не смогла бы пройти этап слепых прослушиваний на “Голос. Дети”. К тому же, тогда бы певица не отпустила свою дочь на такой проект, поскольку не хотела бы за нее краснеть. Звезда подчеркивает, что наследница с первого сезона смотрит детский “Голос” и давно мечтала попробовать свои силы.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:16