Певица Алсу прокомментировала участие своей дочери в шоу “Голос. Дети”





Как отметила Алсу, многие убеждали ее не пускать дочь на пробы на детский “Голос”, считая, что для ребенка это окажется большим стрессом. Тогда певица вместе с мужем решили предупредить наследницу, что ей придется выступать с другими талантливыми детьми, призвав наслаждаться участием, а не концентрироваться на победе. Оценивая дочь объективно, знаменитость отметила, что у девочки есть голос и другие ключевые данные для того, чтобы впоследствии стать профессиональным артистом.Если бы это было не так, настаивает Алсу, Микелла не смогла бы пройти этап слепых прослушиваний на “Голос. Дети”. К тому же, тогда бы певица не отпустила свою дочь на такой проект, поскольку не хотела бы за нее краснеть. Звезда подчеркивает, что наследница с первого сезона смотрит детский “Голос” и давно мечтала попробовать свои силы.