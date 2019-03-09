Никита Пресняков поздравил поцелуем и цветами Алену Краснову с двойным праздником

Российский музыкант, на опубликованном в личном блоге фото, позирует вместе с молодой супругой Аленой Красновой. Никита Пресняков целует возлюбленную, а она держит в руках подаренные певцом два букета роз. В комментарии к яркому снимку старший наследник Кристины Орбакайте написал, что поздравляет «свою малышку» с днем рождения и 8 марта, а также обратился ко всем подписчицам, поздравив их с Международным праздником женщин.Поклонники 27-летнего Никиты Преснякова присоединились к поздравлениям в адрес его жены, написав положительные отзывы и комплименты, восхищаясь вниманием и заботой внука Аллы Борисовны.