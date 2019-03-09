Никита Пресняков поздравил поцелуем и цветами Алену Краснову с двойным праздником
Внук Примадонны Никита Пресняков решил поздравить Алену Краснову с двойным праздником: 8 марта модель отметила свой день рождения. Артист опубликовал в Instagram снимок, где радует свою любимую поцелуем и букетами цветов.
Российский музыкант, на опубликованном в личном блоге фото, позирует вместе с молодой супругой Аленой Красновой. Никита Пресняков целует возлюбленную, а она держит в руках подаренные певцом два букета роз. В комментарии к яркому снимку старший наследник Кристины Орбакайте написал, что поздравляет «свою малышку» с днем рождения и 8 марта, а также обратился ко всем подписчицам, поздравив их с Международным праздником женщин.
Поклонники 27-летнего Никиты Преснякова присоединились к поздравлениям в адрес его жены, написав положительные отзывы и комплименты, восхищаясь вниманием и заботой внука Аллы Борисовны.
Российский музыкант, на опубликованном в личном блоге фото, позирует вместе с молодой супругой Аленой Красновой. Никита Пресняков целует возлюбленную, а она держит в руках подаренные певцом два букета роз. В комментарии к яркому снимку старший наследник Кристины Орбакайте написал, что поздравляет «свою малышку» с днем рождения и 8 марта, а также обратился ко всем подписчицам, поздравив их с Международным праздником женщин.
Поклонники 27-летнего Никиты Преснякова присоединились к поздравлениям в адрес его жены, написав положительные отзывы и комплименты, восхищаясь вниманием и заботой внука Аллы Борисовны.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:52