Виктория Лопырева поздравила девушек с 8 марта и показала фигуру после родов

В своем профиле Виктория Лопырева опубликовала пост, где поздравила подписчиков с праздником, отметив, что женщину бог создал “существом вредным, но симпатичным”. Свою публикацию модель сопроводила снимком, где она позирует в домашней обстановке рядом с внушительным букетом роз. Также на фоне виднеются шарики, а сама знаменитость выглядит радостной.Впрочем, основное внимание фолловеров Виктории Лопыревой оказалось сконцентрировано на ногах теледивы. Многие пользователи Сети отметили, что модель выглядит очень стройной, словно недавние роды разительно не отразились на ее фигуре. Некоторые поинтересовались, как бывшей Баскова удалось добиться такого впечатляющего результата.