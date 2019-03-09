Басту раскритиковали в Instagram за исполнение песни Ирины Дубцовой

Перед Международным женским днем вышел новый выпуск «Вечернего Урганта». На передачу пришли некоторые известные артисты, которые в честь праздника спели дамские композиции. Например, Валерий Сюткин перепел «Плохую девочку» «Винтаж», Александр Маршал «Не плачь» Булановой, а самый главный отечественный «мушкетер» Михаил Боярский «Люби меня по-французски» «Гостей из будущего».В числе других музыкантов оказался и Баста. Ему достался трек Ирины Дубцовой «О нем». Старания и выбор самого трека оценили далеко не все его почитатели. Произошедшее они назвали «зашкваром» и попсой». Фанаты посчитали пение Вакуленко на шоу ускоренным вниз прыжком, чего российское рэп-сообщество ему не простит.