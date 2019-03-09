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Юная дочь режиссера Павла Худякова переезжает в Нью-Йорк

Дочь отечественного режиссера Павла Худякова, 12-летняя Антонина, окончательно переезжает в Нью-Йорк. Девочка давно живет на две страны, а о планах на будущее сообщила в соцсетях.
Юная дочь режиссера Павла Худякова переезжает в Нью-Йорк

Дочь Павла Худякова занимается бальными танцами, а также учится на территории РФ и США. Теперь девочка переезжает в Нью-Йорк на постоянное место жительства, о чем сообщила посредством поста в Instagram, отметив, что давно не чувствует себя туристом в этом мегаполисе. При этом наследница известного клипмейкера призналась, что будет скучать по Майами и Москве, где тоже проводит много времени. Девочка добавила, что американский город ей напоминает столицу РФ, поскольку там холодно и людно.

Некоторые подписчики раскритиковали Антонину Худякову за то, что она “отрывается от России”, считая, что дом может быть только один. Девочка с этим утверждением не согласна, отмечая, что любит Москву, но с таким же трепетом относится и к американским городам, всюду чувствуя себя комфортно.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:55

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