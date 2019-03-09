На трассе под Екатеринбургом произошло массовое ДТП
На дороге Екатеринбург-Серов возникла масштабная авария. Там в ДТП попали Renault Duster, LADA Priora, «девятка» и «пятнадцатая», сконструированные АвтоВАЗом.
На место происшествия приезжали сотрудники МЧС в количестве трех человек на одной спецмашине. Применив оборудование, спасатели сняли деблокировку пострадавшего человека из поврежденного транспортного средства. Все обстоятельства выясняются правоохранителями.
Всех потерпевших доставили в больницу. Дабы передать врачам пассажира, представители МЧС потратили немало сил, так как того зажало в искореженном салоне.
На место происшествия приезжали сотрудники МЧС в количестве трех человек на одной спецмашине. Применив оборудование, спасатели сняли деблокировку пострадавшего человека из поврежденного транспортного средства. Все обстоятельства выясняются правоохранителями.
Всех потерпевших доставили в больницу. Дабы передать врачам пассажира, представители МЧС потратили немало сил, так как того зажало в искореженном салоне.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:35