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На трассе под Екатеринбургом произошло массовое ДТП

На дороге Екатеринбург-Серов возникла масштабная авария. Там в ДТП попали Renault Duster, LADA Priora, «девятка» и «пятнадцатая», сконструированные АвтоВАЗом.
На трассе под Екатеринбургом произошло массовое ДТП

На место происшествия приезжали сотрудники МЧС в количестве трех человек на одной спецмашине. Применив оборудование, спасатели сняли деблокировку пострадавшего человека из поврежденного транспортного средства. Все обстоятельства выясняются правоохранителями.

Всех потерпевших доставили в больницу. Дабы передать врачам пассажира, представители МЧС потратили немало сил, так как того зажало в искореженном салоне.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:35

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