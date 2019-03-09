Сына Синди Кроуфорд Пресли Гербера обвиняют в езде в нетрезвом виде





В частности, как отметил адвокат сына Синди Кроуфорд, при проверке в крови 19-летнего Гербера обнаружено порядка 0,8 промилле алкоголя, тогда как местное законодательство позволяет концентрацию спиртного в крови на уровне 0,1 непосредственно для граждан младше 21-летнего возраста. Молодого манекенщика задержали еще 30 декабря, когда он отказался сдать на месте тест на алкоголь. Впоследствии Пресли Гербера выпустили под залог в размере 15 тысяч долларов.Правозащитник наследника Синди Кроуфорд отмечает, что его клиент серьезно относится к обвинению и прилагает максимум усилий, чтобы исправить ситуацию. Судебное слушание по делу намечено на 13 марта, если Гербера признают виновным, он может получить штраф или шестимесячный срок в тюрьме.