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Сына Синди Кроуфорд Пресли Гербера обвиняют в езде в нетрезвом виде

Пресли Герберу, сыну известной модели Синди Кроуфорд, в официальном порядке предъявили обвинения за вождение в нетрезвом виде. 19-летний молодой человек нарушил закон штата Калифорния.
Сына Синди Кроуфорд Пресли Гербера обвиняют в езде в нетрезвом виде

В частности, как отметил адвокат сына Синди Кроуфорд, при проверке в крови 19-летнего Гербера обнаружено порядка 0,8 промилле алкоголя, тогда как местное законодательство позволяет концентрацию спиртного в крови на уровне 0,1 непосредственно для граждан младше 21-летнего возраста. Молодого манекенщика задержали еще 30 декабря, когда он отказался сдать на месте тест на алкоголь. Впоследствии Пресли Гербера выпустили под залог в размере 15 тысяч долларов.
Сына Синди Кроуфорд Пресли Гербера обвиняют в езде в нетрезвом виде

Правозащитник наследника Синди Кроуфорд отмечает, что его клиент серьезно относится к обвинению и прилагает максимум усилий, чтобы исправить ситуацию. Судебное слушание по делу намечено на 13 марта, если Гербера признают виновным, он может получить штраф или шестимесячный срок в тюрьме.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:46

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