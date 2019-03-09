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В Кенсингтонском дворце разоблачили хейтеров Меган Маркл

В Кенсингтонском дворце модераторам королевской странички в социальной сети удалось разоблачить хейтеров Меган Маркл, распускающих о ней различные слухи. Эксперты вычислили не меньше 20 аккаунтов недоброжелателей, сообщается в Ibtimes.

В Кенсингтонском дворце разоблачили хейтеров Меган Маркл

Модераторы вышли на интернет-пользователей, распространяющих ложные сведения о герцогине Сассекской. Особенно специалистов заинтересовали профили юзеров DreamCatcher63 (Ловец снов 63) и The Gossip Girl (Сплетница). Последние должны будут понести наказание за разжигание ненависти к супруге принца Гарри, включая расистские нападки и утверждения, что Меган Маркл не беременна, а пара воспользовалась услугами суррогатной матери.

Твиты, имеющиеся в профиле «Сплетницы» содержат нецензурную лексику и пестрят клеветой на королевскую особу. Поклонники Меган Маркл заявляют, что хозяйку аккаунта необходимо подвергнуть судебному преследованию.
В Кенсингтонском дворце разоблачили хейтеров Меган Маркл

Специалисты выяснили, что «Сплетницей» в соцсети называет себя музыкант из Бруклина Бобби Грей. На странице указано, что она – модель и в 2013 году вошла в список 10 наиболее горячих девушек по версии издания Maxim.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:37

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