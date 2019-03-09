В Кенсингтонском дворце разоблачили хейтеров Меган Маркл





Модераторы вышли на интернет-пользователей, распространяющих ложные сведения о герцогине Сассекской. Особенно специалистов заинтересовали профили юзеров DreamCatcher63 (Ловец снов 63) и The Gossip Girl (Сплетница). Последние должны будут понести наказание за разжигание ненависти к супруге принца Гарри, включая расистские нападки и утверждения, что Меган Маркл не беременна, а пара воспользовалась услугами суррогатной матери.Твиты, имеющиеся в профиле «Сплетницы» содержат нецензурную лексику и пестрят клеветой на королевскую особу. Поклонники Меган Маркл заявляют, что хозяйку аккаунта необходимо подвергнуть судебному преследованию.Специалисты выяснили, что «Сплетницей» в соцсети называет себя музыкант из Бруклина Бобби Грей. На странице указано, что она – модель и в 2013 году вошла в список 10 наиболее горячих девушек по версии издания Maxim.