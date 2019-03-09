Вупи Голдберг рассказала, как чуть не умерла от пневмонии и септического шока





Порядка месяца назад Вупи Голдберг неожиданно пропала из шоу “Точка зрения”, что многие связали с возможной подготовкой актрисы к церемонии “Оскара”. Однако оказалось, что в действительности звезда имела проблемы со здоровьем, о чем она рассказала в своем видеообращении. В частности, она призналась, что весь этот период ей пришлось бороться с пневмонией, но сейчас состояние теледивы улучшилось, она постепенно идет на поправку. У актрисы имел место септический шок, подразумевающий попадание инфекции в кровь, и Голдберг не стала скрывать, что была близка к смерти.Знаменитость поблагодарила всех за слова поддержки в ее адрес. Также она пообещала, что вскоре вернется на шоу, поскольку успела соскучиться по публике и своим соведущим.