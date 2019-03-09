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Медики составили список натуральных добавок для борьбы с экземой

Медики составили список натуральных добавок, которые помогут противодействовать атопической экземе. Эти продукты стоит употреблять, когда нет эффекта от смягчающих средств.
Медики составили список натуральных добавок для борьбы с экземой

Экзему лечат смягчающими средствами и кортикостероидами, но нередко многие пациенты пытаются найти и другие способы. Сам недуг может появляться в связи с раздражением иммунных клеток в кишечнике, поэтому правильное питание играет немалую роль в терапии. Врачи советуют употреблять продукты, где содержится цинк, для поддержки иммунитета: бобовые, орехи, яйца и моллюски.

Помогут стабилизировать микрофлору кишечника ингредиенты с немалым количеством омега-3 жирных кислот. Вместе с добавками можно употреблять овес, яблоки, чеснок, лук и спаржу. Поможет избавиться от болезни кварцетин, имеющийся в винограде, перце, брокколи, овощах и красном луке.



 
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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:24

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