Медики составили список натуральных добавок для борьбы с экземой





Экзему лечат смягчающими средствами и кортикостероидами, но нередко многие пациенты пытаются найти и другие способы. Сам недуг может появляться в связи с раздражением иммунных клеток в кишечнике, поэтому правильное питание играет немалую роль в терапии. Врачи советуют употреблять продукты, где содержится цинк, для поддержки иммунитета: бобовые, орехи, яйца и моллюски.Помогут стабилизировать микрофлору кишечника ингредиенты с немалым количеством омега-3 жирных кислот. Вместе с добавками можно употреблять овес, яблоки, чеснок, лук и спаржу. Поможет избавиться от болезни кварцетин, имеющийся в винограде, перце, брокколи, овощах и красном луке.