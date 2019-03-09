АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная статуэтка возрастом 40000 лет стала доказательством существования культа Великой Матери и великанов
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

“Русская Кардашьян” Анастасия Квитко показала пышную грудь в тесном купальнике

Отечественная модель Анастасия Квитко продемонстрировала многочисленным фанатам пышную грудь в тесном купальнике. Соответствующий пост оказался обнародован в личном профиле “русской Кардашьян” в сети Instagram.
“Русская Кардашьян” Анастасия Квитко показала пышную грудь в тесном купальнике

В своем профиле Анастасия Квитко опубликовала снимок, где она позирует на пляже, сидя на песке. Позади модели виднеются море и пальмы, а сама она облачена в закрытый купальник. Наряд оказался тесным, едва умещая пышный бюст “русской Кардашьян, также она охотно демонстрирует свои обнаженные ноги и бедра. Никаких комментариев под публикацией знаменитость решила не оставлять.

Впрочем, это не помешало многочисленным фолловерам Анастасии Квитко оставить в комментариях большое количество комплиментов, адресованных непосредственно модели. Публика оценила достоинства фигуры “русской Кардашьян”, а сам пост за небольшой срок успел получить свыше 173 тысяч отметок “Мне нравится”.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Порошина призвала женщин дарить
Певица Алсу прокомментировала участие
В Башкирии пьяный мужчина сбил насмерть
Виктория Лопырева поздравила девушек с
Басту раскритиковали в Instagram за
Юная дочь режиссера Павла Худякова
Никита Пресняков поздравил поцелуем и
Сына Синди Кроуфорд Пресли Гербера
В Кенсингтонском дворце разоблачили
На трассе под Екатеринбургом произошло
Вупи Голдберг рассказала, как чуть не
Медики составили список натуральных
“Русская Кардашьян” Анастасия Квитко
Обнаженная Анна Плетнева поддержала
Анастасия Волочкова рассказала о
Анжелика Варум рассказала о своем
Гоша Куценко нашел работу для старшей
В Германии обнародован дневник офицера
Александр Маршал рассказал о своей
Актриса Джули Эндрюс удостоена премии
Под Екатеринбургом автомобилистка сбила
Итальянская актриса Орнелла Мути
Певица Вера Брежнева высказалась о
Уникальная статуэтка возрастом 40000
Ученые: Вейперы подвержены более
Ученые рассказали, какое значение имеет
Илья Яббаров в Instagram поздравил
Маргарите Ларченко не понравился
В одном из готических соборов
Названы основные признаки неизбежной
Просмотреть все новости