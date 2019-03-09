“Русская Кардашьян” Анастасия Квитко показала пышную грудь в тесном купальнике

В своем профиле Анастасия Квитко опубликовала снимок, где она позирует на пляже, сидя на песке. Позади модели виднеются море и пальмы, а сама она облачена в закрытый купальник. Наряд оказался тесным, едва умещая пышный бюст “русской Кардашьян, также она охотно демонстрирует свои обнаженные ноги и бедра. Никаких комментариев под публикацией знаменитость решила не оставлять.Впрочем, это не помешало многочисленным фолловерам Анастасии Квитко оставить в комментариях большое количество комплиментов, адресованных непосредственно модели. Публика оценила достоинства фигуры “русской Кардашьян”, а сам пост за небольшой срок успел получить свыше 173 тысяч отметок “Мне нравится”.