Обнаженная Анна Плетнева поддержала “голый флэшмоб” Седоковой





На своей странице в соцсети Анна Плетнева опубликовала фото, где она лежит в обнаженном виде среди белых простыней. Таким образом певица “скопировала” сюжет Анны Седоковой, посредством которого та поздравила женщин с 8 марта. Однако шампанское и цветы солистка “Винтажа” заменила на швабру, ведро и моющие средства, назвав эти атрибуты лучшими друзьями девушек, которые никогда не подведут.В комментариях многие поклонники оценили чувство юмора Анны Плетневой, также немало комплиментов досталось фигуре певицы. Не обошлось и без тех, кто счел кадр слишком откровенным. Стоит отметить, что все началось со снимка Егора Крида, которого решил поддержать Сергей Жуков, и лишь затем к “баттлу” присоединилась Анна Седокова, считая, что женщины должны собрать больше “лайков”, чем мужчины.