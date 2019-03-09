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Обнаженная Анна Плетнева поддержала “голый флэшмоб” Седоковой

Обнаженная Анна Плетнева решила поддержать “голый флэшмоб” своей коллеги по цеху Анны Седоковой. Соответствующий пост солистка группы “Винтаж” разместила в своем профиле в Instagram.
Обнаженная Анна Плетнева поддержала “голый флэшмоб” Седоковой

На своей странице в соцсети Анна Плетнева опубликовала фото, где она лежит в обнаженном виде среди белых простыней. Таким образом певица “скопировала” сюжет Анны Седоковой, посредством которого та поздравила женщин с 8 марта. Однако шампанское и цветы солистка “Винтажа” заменила на швабру, ведро и моющие средства, назвав эти атрибуты лучшими друзьями девушек, которые никогда не подведут.
Обнаженная Анна Плетнева поддержала “голый флэшмоб” Седоковой

В комментариях многие поклонники оценили чувство юмора Анны Плетневой, также немало комплиментов досталось фигуре певицы. Не обошлось и без тех, кто счел кадр слишком откровенным. Стоит отметить, что все началось со снимка Егора Крида, которого решил поддержать Сергей Жуков, и лишь затем к “баттлу” присоединилась Анна Седокова, считая, что женщины должны собрать больше “лайков”, чем мужчины.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:07

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