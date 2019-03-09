Анастасия Волочкова рассказала о счастье быть балериной

Волочкова призналась, что балет оказался для нее не только одной мечтой, а и целью, которую ей удалось достигнуть в ходе огромной и тяжелой работы над собой, знаменитость прошла наиболее невыносимые испытания и противодействия.Опубликовав очередной пост в микроблоге, Анастасия Волочкова заявила, что счастлива быть балериной. «Я выбрала эту профессию в пять лет»,- написала она и посоветовала подписчикам воплощать мечты в реальность, стремясь к своим целям.Недавно Волочкова сообщила, что по-прежнему старается правильно питаться и заниматься спортом. Иногда в Сети можно увидеть кадры ее репетиций, а как-то балерина обнародовала совместную фотографию с актером Никитой Джигурдой, где последний попытался сесть на шпагат в компании звездной подруги.