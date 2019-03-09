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Анастасия Волочкова рассказала о счастье быть балериной

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram-аккаунте снимок с недавней фотосессии, рассказав о выходе новой книги. Также звезда сообщила, как в 5 лет решила стать балериной.
Анастасия Волочкова рассказала о счастье быть балериной

Волочкова призналась, что балет оказался для нее не только одной мечтой, а и целью, которую ей удалось достигнуть в ходе огромной и тяжелой работы над собой, знаменитость прошла наиболее невыносимые испытания и противодействия.

Опубликовав очередной пост в микроблоге, Анастасия Волочкова заявила, что счастлива быть балериной. «Я выбрала эту профессию в пять лет»,- написала она и посоветовала подписчикам воплощать мечты в реальность, стремясь к своим целям.

Недавно Волочкова сообщила, что по-прежнему старается правильно питаться и заниматься спортом. Иногда в Сети можно увидеть кадры ее репетиций, а как-то балерина обнародовала совместную фотографию с актером Никитой Джигурдой, где последний попытался сесть на шпагат в компании звездной подруги.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:02

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