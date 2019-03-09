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Анжелика Варум рассказала о своем отношении к 8 марта

Анжелика Варум решила откровенно рассказать о своем отношении к 8 марта, разместив соответствующий пост в Instagram. Отечественная певица какое-то время притворялась, что не любит этот праздник.
Анжелика Варум рассказала о своем отношении к 8 марта

По словам Анжелики Варум, ее отец не любил различные государственные праздники, имея негативное отношение в том числе к 8 марта. Многие убеждения и идеи певица унаследовала от родственника, частично разделяя его точку зрения. Однако неизменно каждый год 8 марта вся ирония артистки растворяется в ожидании букета ирисов и тюльпанов от супруга Леонида Агутина. В этом году знаменитость тоже дождалась роскошного подарка, решив похвастаться им перед поклонниками и отметив, что тоже восхищена красотой цветов.

В комментариях фолловеры Анжелики Варум рассказали о своем отношении к 8 марта. Подписчики согласились с тем, что подаренный Леонидом Агутиным букет впечатляет, а сама публикация успела за непродолжительный срок собрать свыше 86 тысяч отметок “Мне нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:56

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