Анжелика Варум рассказала о своем отношении к 8 марта

По словам Анжелики Варум, ее отец не любил различные государственные праздники, имея негативное отношение в том числе к 8 марта. Многие убеждения и идеи певица унаследовала от родственника, частично разделяя его точку зрения. Однако неизменно каждый год 8 марта вся ирония артистки растворяется в ожидании букета ирисов и тюльпанов от супруга Леонида Агутина. В этом году знаменитость тоже дождалась роскошного подарка, решив похвастаться им перед поклонниками и отметив, что тоже восхищена красотой цветов.В комментариях фолловеры Анжелики Варум рассказали о своем отношении к 8 марта. Подписчики согласились с тем, что подаренный Леонидом Агутиным букет впечатляет, а сама публикация успела за непродолжительный срок собрать свыше 86 тысяч отметок “Мне нравится”.