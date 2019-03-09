Гоша Куценко нашел работу для старшей дочери





Несколько месяцев назад Гоша Куценко с одобрения руководства Московского социального университета открыл там театральную студию, где нашлось место и для дочери. Несмотря на небольшой опыт наследницы, актер предложил ей должность преподавателя. Соответствующее приглашение получил и молодой человек Полины, режиссер Ян Яновский. В итоге работой девушки все остались довольны, она уже успешно проявила себя, поставив несколько номеров на студенческих мероприятиях. Попасть к дочери Куценко не так просто, туда берут исключительно студентов, иногда для них устраивают испытания или собеседования.Актер является худруком студии, он активно следит за успехами своих подопечных. Дочь Гоши Куценко рада новому назначению, надеясь, что так и сама получит больше опыта. Матерью девушки является актриса Мария Порошина.