Александр Маршал рассказал о своей любви к женщинам





По словам Александра Маршала, первая его влюбленность случилась еще в школьные годы, ему понравилась девочка с параллельного класса, к которой он долго стеснялся подойти, а однажды решился пригласить в кино. За свою жизнь певец трижды состоял в официальном браке, а не так давно СМИ активно писали о его романе с Надей Ручкой, участницей группы “Блестящие”. Позже выяснилось, что артист состоит в отношениях с девушкой, которая на 36 лет его младше, но разница в возрасте не стала помехой для их счастья. Новую избранницу знаменитость называет умной и понимающей, но пока не торопится звать ее замуж.От прежних браков у Александра Маршала остались двое детей, а именно сын и дочь. Исполнитель старается поддерживать с наследниками теплые отношения.