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Александр Маршал рассказал о своей любви к женщинам

Отечественный исполнитель Александр Маршал откровенно рассказала о своей любви к женщинам, отметив, что их всегда было много, а он один. О своих симпатиях артист вспомнил во время праздничного концерта в БКЗ «Октябрьский», где он был ведущим.
Александр Маршал рассказал о своей любви к женщинам

По словам Александра Маршала, первая его влюбленность случилась еще в школьные годы, ему понравилась девочка с параллельного класса, к которой он долго стеснялся подойти, а однажды решился пригласить в кино. За свою жизнь певец трижды состоял в официальном браке, а не так давно СМИ активно писали о его романе с Надей Ручкой, участницей группы “Блестящие”. Позже выяснилось, что артист состоит в отношениях с девушкой, которая на 36 лет его младше, но разница в возрасте не стала помехой для их счастья. Новую избранницу знаменитость называет умной и понимающей, но пока не торопится звать ее замуж.
Александр Маршал рассказал о своей любви к женщинам

От прежних браков у Александра Маршала остались двое детей, а именно сын и дочь. Исполнитель старается поддерживать с наследниками теплые отношения.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:37

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