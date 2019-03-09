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Под Екатеринбургом автомобилистка сбила женщину с коляской из-за нежелания убирать за собакой

В Международный женский день под Екатеринбургом автомобилистка на Hyundai сбила женщину с коляской, в которой находился годовалый младенец. По мнению потерпевшей, инцидент произошел из-за ее нежелания убрать за собакой.
Под Екатеринбургом автомобилистка сбила женщину с коляской из-за нежелания убирать за собакой

Конфликт возник, когда автолюбительница потребовала от женщины и ее мужа убрать фекалии животного, когда семья прогуливалась с коляской. После отказа женщина завела мотор своей иномарки, принялась сигналить и кричать им вслед, хотя пострадавшая просила ее этого не делать, потому как в коляске спал маленький ребенок.

После этого владелица Hyundai наехала на оппонентку, и на место происшествия прибыл супруг автоледи, устроивший драку с мужем женщины с коляской. В произошедшем разбиралась полиция, была назначена судмедэкспертиза. У женщины врачи диагностировали повреждения колен и локтя, ее ребенок не пострадал.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:21

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