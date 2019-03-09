Под Екатеринбургом автомобилистка сбила женщину с коляской из-за нежелания убирать за собакой





Конфликт возник, когда автолюбительница потребовала от женщины и ее мужа убрать фекалии животного, когда семья прогуливалась с коляской. После отказа женщина завела мотор своей иномарки, принялась сигналить и кричать им вслед, хотя пострадавшая просила ее этого не делать, потому как в коляске спал маленький ребенок.После этого владелица Hyundai наехала на оппонентку, и на место происшествия прибыл супруг автоледи, устроивший драку с мужем женщины с коляской. В произошедшем разбиралась полиция, была назначена судмедэкспертиза. У женщины врачи диагностировали повреждения колен и локтя, ее ребенок не пострадал.