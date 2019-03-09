Итальянская актриса Орнелла Мути отмечает 64-летие





За время своей работы в кино Орнелла Мути успела сыграть множество разнообразных ролей, а еще актриса имеет русские корни. Бабушка и дедушка звезды по материнской линии до прихода советской власти проживали в Санкт-Петербурге, после чего приняли решение переехать в Эстонию, затем — в Италию. Известность имениннице принесла лента “Последняя женщина”, где ее партнером по съемкам стал Жерар Депардье. Последующие фильмы “Укрощение строптивой”, а также “Безумно влюблен”, где Мути сыграла с Адриано Челентано, покорили в том числе и советского зрителя.В 1979 итальянская знаменитость побывала в Советском Союзе ради участия в кинокартине “Жизнь прекрасна”, где она исполнила одну из ведущих ролей. Сейчас Орнелла Мути ежегодно является почетным гостем Каннского кинофестиваля, а также выступает в театре и имеет богатый опыт в качестве певицы.