Ученые: Вейперы подвержены более высокому риску инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и депрессии





Исследования воздействия вейпинга были неоднозначными. Некоторые данные даже свидетельствовали о том, что курение электронных сигарет может помочь табакозависимым людям избавиться от вредной привычки.Однако авторы нового исследования, которое будет представлено на предстоящей конференции, отмечают, что по сравнению с теми, кто не курит, вейперы на 56% чаще страдают от сердечного приступа и на 30% - от инсульта. Кроме того, с учетом переменных условий сердечно-сосудистого риска, таких как возраст и индекс массы тела, у пользователей электронных сигарет отмечена на 55% большая вероятность возникновения депрессии или тревоги, чем у тех, кто не имеет такого пристрастия.Авторы научной работы подробно расскажут о своей работе на ежегодной конференции Американского колледжа кардиологов, которая начнется 16 марта в Новом Орлеане.