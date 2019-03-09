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Ученые: Вейперы подвержены более высокому риску инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и депрессии

Люди, курящие электронные сигареты, подвержены более высокому риску инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и депрессии. Результаты масштабного исследования о воздействии вейпинга на здоровье человека будут представлены на предстоящей научной конференции кардиологов.


Ученые: Вейперы подвержены более высокому риску инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и депрессии

Исследования воздействия вейпинга были неоднозначными. Некоторые данные даже свидетельствовали о том, что курение электронных сигарет может помочь табакозависимым людям избавиться от вредной привычки.

Однако авторы нового исследования, которое будет представлено на предстоящей конференции, отмечают, что по сравнению с теми, кто не курит, вейперы на 56% чаще страдают от сердечного приступа и на 30% - от инсульта. Кроме того, с учетом переменных условий сердечно-сосудистого риска, таких как возраст и индекс массы тела, у пользователей электронных сигарет отмечена на 55% большая вероятность возникновения депрессии или тревоги, чем у тех, кто не имеет такого пристрастия.

Авторы научной работы подробно расскажут о своей работе на ежегодной конференции Американского колледжа кардиологов, которая начнется 16 марта в Новом Орлеане.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:07

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