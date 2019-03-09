В одном из готических соборов Великобритании обнаружен резервуар для воды времен Второй мировой войны





Археологи обнаружили подземный резервуар в Линкольнском соборе Девы Марии. Его длина составляет 20 м (65 футов), ширина около 10 м (32 фута) и глубина - 3 м (10 футов). Объект предназначался для использования пожарными в случае бомбардировок храма во время возможного воздушного налета Германии. Вода в резервуар должна была поступать из находящегося поблизости бассейна Брейфорда.Однако вместилище для жидкости так никогда и не понадобилось, но его планируют наполнить водой в рамках многомиллионного проекта по обновлению собора и его территории.Линкольнский собор Девы Марии является великолепным творением в готическом стиле и третьим по своей величине храмом средневековой Англии. Он строился с конца XII века по 1311 год. До обрушения в 1549 году центрального шпиля 160-метровый собор был самым высоким зданием на Земле. Прежде рекорд высотности на протяжении тысячелетий принадлежал пирамиде Хеопса. За свою многовековую историю храм не один раз страдал от пожаров и других разрушений, но и сегодня он продолжает по-настоящему захватывать дух.