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В одном из готических соборов Великобритании обнаружен резервуар для воды времен Второй мировой войны

В одном из готических соборов в Великобритании археологи обнаружили резервуар для воды, сооруженный во время Второй мировой войны. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Аrchaeology.


В одном из готических соборов Великобритании обнаружен резервуар для воды времен Второй мировой войны

Археологи обнаружили подземный резервуар в Линкольнском соборе Девы Марии. Его длина составляет 20 м (65 футов), ширина около 10 м (32 фута) и глубина - 3 м (10 футов). Объект предназначался для использования пожарными в случае бомбардировок храма во время возможного воздушного налета Германии. Вода в резервуар должна была поступать из находящегося поблизости бассейна Брейфорда.

Однако вместилище для жидкости так никогда и не понадобилось, но его планируют наполнить водой в рамках многомиллионного проекта по обновлению собора и его территории.

В одном из готических соборов Великобритании обнаружен резервуар для воды времен Второй мировой войны

Линкольнский собор Девы Марии является великолепным творением в готическом стиле и третьим по своей величине храмом средневековой Англии. Он строился с конца XII века по 1311 год. До обрушения в 1549 году центрального шпиля 160-метровый собор был самым высоким зданием на Земле. Прежде рекорд высотности на протяжении тысячелетий принадлежал пирамиде Хеопса. За свою многовековую историю храм не один раз страдал от пожаров и других разрушений, но и сегодня он продолжает по-настоящему захватывать дух.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:49

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