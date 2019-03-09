Уникальная статуэтка возрастом 40000 лет стала доказательством существования культа Великой Матери и великанов





Фото: LiveJournalНайденный артефакт имеет 12 сантиметров в высоту, изготовлен он из терракотовой глины. Статуэтка изображает собой женщину с большим животом, лежащую на боку. При этом одну руку она приложила будто для сна, а на вторую опирается. Ученые начали исследовать историю обнаруженной находки и пришли к выводу, что так древние люди изображали богиню плодородия. Уникальную фигурку впервые увидели при раскопках в подземном святилище Гипогея, а позже пэр Франции маркиз де Вибре нашел подобную статуэтку в своей стране. Так найденные артефакты стали считать изображением богини Венеры, именно она ассоциировалась с женской красотой, материнством и плодородием.В 1864 году во Франции нашли такую же "куколку" из слоновой кости, но она была без головы и ног, однако у нее отчетливо выделялась вульва. Из-за своей особенности находка получила название "Венера Распутная".Подобные изображения богини также находили и в Австрии. Там в 1908 году обнаружили Венеру Виллендорфскую. Она имела 11 сантиметров в высоту, а возраст ее составляет около 30 тысяч лет. Стоимость находки оценивается в 70 миллионов долларов, а увидели "толстушку" в древнем неизвестном захоронении.Подобные открытия делались и в России. Так, в Воронежской области у села Костенки археологи смогли раскопать еще одну Венеру, которую в 2011 году в Литве отчеканили на монете номиналом в 20 белорусских рублей. Возраст находки датировали XXI тысячелетием до н.э. Она была изготовлена из известняка, имела в высоту 10 сантиметров, и также, как и ее "сестрицы" выделялась непропорциональными частями тела. Теперь любой желающий может посмотреть на статуэтку в Эрмитаже.В Греции, Фессалии, а также Турции, Анатолия, найдена еще одна терракотовая фигурка, которую посвятили монете номиналом 50 лир под названием "Стамбул - культурная столица Европы".Примечательно, что у всех найденных до сегодняшнего дня Венер необычно большие грудь, живот и бедра. Это представление красоты древними художниками идет совершенно вразрез с современными общепринятыми нормами. Ученые пришли к выводу, что статуэтки посвящали богине плодородия и материнства, а потому она должна быть упитанной. Тем не менее, фигурки также имели отвисшие груди, у них не было голов, а бедра будто специально исцарапали. "Куколок", считают эксперты, могли посвящать оракулам или древним жрицам, общающимся с духами.Немало ученых пытались найти объяснение, почему богиню красоты и плодородия выставляли именно в таком изображении. Долгое время считалось, что это лишь догадки художников, которые хотели выделиться для потомков, однако находки, похожие друг на друга, наталкивали исследователей на мысль, что всех тогда живущих людей должно было что-то объединять. Так ученые начали искать источники, где впервые упоминается подобная описанная статуэтка. Некоторые пришли к выводу, что 40 тысяч лет назад на Мальте существовал целый культ, а жрецы поклонялись богине Венере, как ее принято сейчас называть, они приносили для нее жертвы, а также просили для себя благосостояния. Занимались ученые данным вопросом и в более поздние времена.Исследователь Эрих фон Дэникен попытался найти объяснение найденным необычным статуэткам в древних писаниях. Так, в некоторых книгах описано пришествие на землю богов, которые выбирали себе в жены обычных женщин, а затем зачинали с ними детей. В то время жили исполины, а у девушек рождались великаны. При этом матери часто умирали в муках во время родов, дети же разрывали их плоть и выходили на свет. Бог воспротивился такому поведению своих подопечных, а потому изгнал их с небес, откуда и появились падшие ангелы, но чтобы уничтожить потомство, послал на Землю Всемирный потоп. Ноя в некоторых источниках также вспоминают как великана.Последний из известных великанов был упомянут в Ветхом Завете, где идет речь о Голиафе. Его рост составлял три метра, а один из доспехов весил 60 килограммов. Тем не менее, со всей своей мощью последний великан погиб от рук Давида, а будущий царь Израиля лишил его головы, повергнув вражеское войско в бегство.Великанами считал Адама и Еву выдающийся ученый Карл Линней. По всему миру находили скелеты гоминидов ростом более 3,5 метров. Так, вполне вероятно, считают эксперты, что обнаруженные статуэтки и куколки для Венеры были не фантазией художников того времени, а отображением тогдашнего мира, где царили великаны и жили Боги, бравшие в жены обычных земных женщин.