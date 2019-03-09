Илья Яббаров в Instagram поздравил новорожденного сына с первым месяцем жизни

«Совсем недавно ты был еще в животике», - подчеркнула Рапунцель-младшая.

«С днем рождения сынок», - написал участник «Дома-2».

«Все-таки правду Аленка говорила..Илья старайся поддерживать ее, она еще очень молоденькая, ей нужно рядом сильное мужское плечо!», - отметила одна из подписчиц участника «Дома-2».