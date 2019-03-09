Илья Яббаров в Instagram поздравил новорожденного сына с первым месяцем жизни
Бывший избранник Алены Рапунцель-младшей поздравил в личном инста-блоге новорожденного наследника с первым месяцем жизни.
Не секрет, что вчера, 7 марта 2019 года первенцу Рапунцель-младшей исполнился ровно месяц. На сегодняшний день Алене и Илье удалось найти общий язык, поэтому малыш купается в маминой и в папиной любви.
По всей видимости, длинноволосая красавица решила последовать примеру старшей родственницы, и теперь планирует отмечать каждый месяц жизни своего сына.
Вчера Алена опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявила, что до сих пор до конца не осознала, что ее единственному наследнику уже месяц.
По словам молодой мамочки, рождение сына поменяло не только ее жизнь, но и ее в целом, поэтому она хочет, чтобы мальчик рос здоровеньким и послушным, ведь она «безгранично» любит его.
Нужно сказать, что Яббаров не заставил себя долго ждать и тоже поспешил разместить в личном микроблоге пост, в котором обратился к новорожденному сыну.
Также в публикации Илья назвал наследника «богатырем». Некоторые интернет-пользователи расценили слова Яббарова , как намек на то, что мальчик очень много ест.
Не секрет, что вчера, 7 марта 2019 года первенцу Рапунцель-младшей исполнился ровно месяц. На сегодняшний день Алене и Илье удалось найти общий язык, поэтому малыш купается в маминой и в папиной любви.
По всей видимости, длинноволосая красавица решила последовать примеру старшей родственницы, и теперь планирует отмечать каждый месяц жизни своего сына.
Вчера Алена опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявила, что до сих пор до конца не осознала, что ее единственному наследнику уже месяц.
«Совсем недавно ты был еще в животике», - подчеркнула Рапунцель-младшая.
По словам молодой мамочки, рождение сына поменяло не только ее жизнь, но и ее в целом, поэтому она хочет, чтобы мальчик рос здоровеньким и послушным, ведь она «безгранично» любит его.
Нужно сказать, что Яббаров не заставил себя долго ждать и тоже поспешил разместить в личном микроблоге пост, в котором обратился к новорожденному сыну.
«С днем рождения сынок», - написал участник «Дома-2».
Также в публикации Илья назвал наследника «богатырем». Некоторые интернет-пользователи расценили слова Яббарова , как намек на то, что мальчик очень много ест.
«Все-таки правду Аленка говорила..Илья старайся поддерживать ее, она еще очень молоденькая, ей нужно рядом сильное мужское плечо!», - отметила одна из подписчиц участника «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:55