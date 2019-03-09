Маргарите Ларченко не понравился презент Ильи Яббарова на Международный женский день

«Я не хочу в отношениях мучиться! Я хочу, чтобы отношения были идеальные! Чтобы они к чему-то пришли!», - заявляет Илья Ольге.

«За пятнашку? Я ей в руку даю жвачку, а она голову себе должна разбить об потолок от радости! А тут..вопрос..За пятнашку принес наушники? Так она посмотрела на них как будто..», - продолжил жаловаться Бузовой Яббаров.

«Для меня это не смешно! У меня было в жизни, когда я любил свою первую любовь.. Я тебе клянусь, Оль! На остановке встречались на автобусной, приносил просто жвачки, давал ей в руку.. Ты не представляешь, сколько там было просто радости!..», - поспешил Илья привести пример из своей жизни.





