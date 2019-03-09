Маргарите Ларченко не понравился презент Ильи Яббарова на Международный женский день
Новой возлюбленной Ильи Яббарова – Маргарите Ларченко не понравился его презент на Международный женский день.
Как оказалось, бывший избранник Алены Савкины (Рапунцель-младшей) подарил блондинке на 8 марта наушники за 15 тысяч рублей, которые ей не понравились.
На днях социальные сети облетела видеозапись, на которой Яббаров с возмущенным видом жалуется ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольге Бузовой на свою новую пассию.
По словам Яббарова, он хочет создать отдельную «ячейку общества», у которой будет квартира, машина и мечты на будущую жизнь. Участника «Дома-2» не устраивает то, что Ларченко важно, чтобы подарок, который ей преподнесут, был дорогостоящим.
Нужно сказать, что Илью очень обидела реакция его возлюбленной на подарок. По мнению мужчины, именно таким образом Маргарита и подтвердила, что на самом деле не любит его.
Как оказалось, бывший избранник Алены Савкины (Рапунцель-младшей) подарил блондинке на 8 марта наушники за 15 тысяч рублей, которые ей не понравились.
На днях социальные сети облетела видеозапись, на которой Яббаров с возмущенным видом жалуется ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольге Бузовой на свою новую пассию.
«Я не хочу в отношениях мучиться! Я хочу, чтобы отношения были идеальные! Чтобы они к чему-то пришли!», - заявляет Илья Ольге.
По словам Яббарова, он хочет создать отдельную «ячейку общества», у которой будет квартира, машина и мечты на будущую жизнь. Участника «Дома-2» не устраивает то, что Ларченко важно, чтобы подарок, который ей преподнесут, был дорогостоящим.
«За пятнашку? Я ей в руку даю жвачку, а она голову себе должна разбить об потолок от радости! А тут..вопрос..За пятнашку принес наушники? Так она посмотрела на них как будто..», - продолжил жаловаться Бузовой Яббаров.
Нужно сказать, что Илью очень обидела реакция его возлюбленной на подарок. По мнению мужчины, именно таким образом Маргарита и подтвердила, что на самом деле не любит его.
«Для меня это не смешно! У меня было в жизни, когда я любил свою первую любовь.. Я тебе клянусь, Оль! На остановке встречались на автобусной, приносил просто жвачки, давал ей в руку.. Ты не представляешь, сколько там было просто радости!..», - поспешил Илья привести пример из своей жизни.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:53