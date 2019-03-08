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Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь поздравила Ксению Бородину с днем рождения

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь поздравила ведущую проекта, а по совместительству и одну из своих лучших подруг – Ксению Бородину с днем рождения.

Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь поздравила Ксению Бородину с днем рождения

Считанные часы назад Дарья опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в компании, по ее словам, «очень красивой женщины».

Не секрет, что Дарья и Сергей Пынзари начали дружить с Ксенией еще со времен участия в скандально-известной телестройке. После ухода с проекта семейство продолжило поддерживать связь с Бородиной и сейчас очень часто вместе празднуют те или иные праздники, а также время от времени отправляются путешествовать.

Сегодня Дарья одной из первых поспешила поздравить Ксюшу с днем рождения. Нужно сказать, что пост Пынзарь не остался незамеченным, ведь многие подписчики присоединились к ее поздравлениям.

Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь поздравила Ксению Бородину с днем рождения

«Отличная Мама! Любящая жена и просто потрясающая подруга! Чувство юмора воообще молчу! Рыбка в лучших проявлениях! Горжусь каждым твоим достижением и знаю, что ты всегда держишь баланс во всем, хотя это оооочень сложно! Ты тот человек, с которого я во многом беру пример и очень люблю тебя, Ксюничка наша!», - написала Дарья.

За несколько часов публикация блондинки набрала больше 84 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев, в которых каждый из читателей желал Бородиной здоровья и счастья.

К слову, Бородина по-прежнему не поблагодарила Дарью за ее поздравления, что очень удивило интернет-пользователей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:44

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