Поклонники подозревают, что Сергей Сичкар собрался жениться на Саше Скородумовой

В доказательство своих намерений бывший участник реалити опубликовал несколько снимков с совместной фотосессии с будущей женой. Лица девушки при этом проектант не показал, однако поклонники предположили, что он мог возобновить отношения со своей экс-возлюбленной Сашей Скородумовой.Многим показалось, что девушка на фото Сергея Сичкаря слишком похожа на бывшую участницу "Дома-2" по контурам тела и волосам. Сам же бывший участник реалити продолжает держать интригу и не вступает в диалог со своими подписчиками.