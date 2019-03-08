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Поклонники подозревают, что Сергей Сичкар собрался жениться на Саше Скородумовой

Экс-участник проекта "Дом-2" Сергей Сичкар недавно объявил, что в скором времени планирует свадьбу, но имя своей избранницы он тщательно скрывает. Поклонники же нашли в таинственной незнакомке сходство с бывшей возлюбленной проектанта Саше Скородумовой.
Поклонники подозревают, что Сергей Сичкар собрался жениться на Саше Скородумовой

В доказательство своих намерений бывший участник реалити опубликовал несколько снимков с совместной фотосессии с будущей женой. Лица девушки при этом проектант не показал, однако поклонники предположили, что он мог возобновить отношения со своей экс-возлюбленной Сашей Скородумовой.

Многим показалось, что девушка на фото Сергея Сичкаря слишком похожа на бывшую участницу "Дома-2" по контурам тела и волосам. Сам же бывший участник реалити продолжает держать интригу и не вступает в диалог со своими подписчиками.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:33

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