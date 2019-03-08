Сергей Захарьяш путешествует по Европе с новой девушкой

Не так давно бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Сергей Захарьяш признался, что у него нет личных отношений, а сердце свободно. Теперь же молодой человек дал понять, что в поездку по Европе, посвященную его дню рождения, отравился не один. Свою избранницу экс-проектант отметил на одном из снимков.Сегодня же Сергей Захарьяш опубликовал совместное с девушкой фото из Парижа, поздравив ее с праздником и назвав "заей". Поклонники тут же присоединились к поздравлениям и пожелали паре счастья и любви.