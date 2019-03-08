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Сергей Захарьяш путешествует по Европе с новой девушкой

Сергей Захарьяш в своем микроблоге в Instagram опубликовал новый пост, где поздравил свою новую девушку с праздником 8 марта. Экс-участник проекта "Дом-2" трогательно назвал избранницу "заей".
Сергей Захарьяш путешествует по Европе с новой девушкой

Не так давно бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Сергей Захарьяш признался, что у него нет личных отношений, а сердце свободно. Теперь же молодой человек дал понять, что в поездку по Европе, посвященную его дню рождения, отравился не один. Свою избранницу экс-проектант отметил на одном из снимков.

Сегодня же Сергей Захарьяш опубликовал совместное с девушкой фото из Парижа, поздравив ее с праздником и назвав "заей". Поклонники тут же присоединились к поздравлениям и пожелали паре счастья и любви.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:18

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