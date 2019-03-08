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Дарья Клюкина появилась на публике с женихом

На премьере сериала «Мертвое море» модель Дарья Клюкина появилась с бизнесменом Владимиром Чоповым. Об этом известно из СМИ.
Дарья Клюкина появилась на публике с женихом

В одном из ресторанов Москвы состоялся показ нового сериала, на котором присутствовало много звезд. Участница шоу «Холостяк» пришла в компании своего жениха и подруги.

Известно, что пара недавно объявила о помолвке, до этого свои отношения не афишировала. На премьере влюбленные старались не привлекать к себе особого внимания.

Для фотографов модель позировала без своего будущего мужа. Вместе они только смотрели показ премьеры. Пока неизвестно, как будет проходить свадьба. Дарья Клюкина и Владимир Чопов четко дают понять, что не хотят выносить личную жизнь на всеобщее обозрение.

Известие об отношениях с предпринимателем удивило поклонников актрисы, ведь после участия в телешоу, ей долго приписывали роман с «Холостяком» Егором Кридом. Но после окончания шоу они даже не встречались.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 22:30

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