Дарья Клюкина появилась на публике с женихом





В одном из ресторанов Москвы состоялся показ нового сериала, на котором присутствовало много звезд. Участница шоу «Холостяк» пришла в компании своего жениха и подруги.Известно, что пара недавно объявила о помолвке, до этого свои отношения не афишировала. На премьере влюбленные старались не привлекать к себе особого внимания.Для фотографов модель позировала без своего будущего мужа. Вместе они только смотрели показ премьеры. Пока неизвестно, как будет проходить свадьба. Дарья Клюкина и Владимир Чопов четко дают понять, что не хотят выносить личную жизнь на всеобщее обозрение.Известие об отношениях с предпринимателем удивило поклонников актрисы, ведь после участия в телешоу, ей долго приписывали роман с «Холостяком» Егором Кридом. Но после окончания шоу они даже не встречались.