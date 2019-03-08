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В США экс-жена выигравшего в лотерею $273 млн безработного отказалась к нему возвращаться

В США бывшая супруга неожиданно разбогатевшего безработного, выигравшего в лотерею $273 млн, не «соблазнилась» его деньгами. Женщина не желает возвращаться к экс-возлюбленному.
В США экс-жена выигравшего в лотерею $273 млн безработного отказалась к нему возвращаться

Пара, по данным зарубежных изданий, развелась после 15 совместно прожитых лет. Мужчина нигде не работает, поэтому американке приходилось выплачивать ему супружеские алименты. Жительница США отметила, что бывший муж, выигравший крупную сумму в лотерею, не предложил ей часть денег.

Сама женщина не собирается возобновлять отношения с внезапно разбогатевшим экс-супругом, тем более, он ее обратно не звал. Унижаться и возвращаться к бывшему возлюбленному ей не позволяют «моральные принципы».



 
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Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:30

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